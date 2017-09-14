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Мэр Челябинска нашел недостатки массовой эвакуации в областном центре
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    Мэр Челябинска нашел недостатки массовой эвакуации в областном центре

    6:27  14 Сентября 2017
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    Мэр Челябинска нашел недостатки массовой эвакуации в областном центре

    Челябинск, 14 сентября. Мэр Челябинска заявил о недочетах, которые были выявлены во время массовой эвакуации граждан из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах.

    Заявление Евгения Тефтелева на тему прозвучало во время экстренного антитеррористического совещания в администрации города. Мэр отметил, что слаженную работу оперативных органов, но и указал на недостатки.

    «Выявились недостатки, в следующий раз мы желаем их избежать. В том числе необходимо обязать службы безопасности проверить запасные выходы, схемы передвижения, выезда транспорта», — приводит слова сити-менеджера его пресс-служба.

    Добавим, что также во время совещания Евгений Тефтелев дал поручение провести антитеррористические совещания, на которые в обязательном порядке должны приглашаться бизнесмены, во всех районах Челябинска.
     

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    Автор: Константин Терехов
    #челябинск #антитеррор
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