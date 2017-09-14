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Следователи в Челябинске начали проверку ДТП с детской командой по футболу
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    Следователи в Челябинске начали проверку ДТП с детской командой по футболу

    6:19  14 Сентября 2017
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    Следователи в Челябинске начали проверку ДТП с детской командой по футболу

    Челябинск, 14 сентября. Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту травм, которые получили футболисты детской команды в ДТП с грузовым автомобилем.

    Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. 12 сентября на трассе Челябинск-Троицк грузовик, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в микроавтобус, в котором ехала детская футбольная команда с тренером.

    У одного подростка врачи зафиксировали сотрясение головного мозга. Еще 12 членов команды были доставлены в больницы с ушибами и незначительными травмами. Позже их отпустили домой.

    По этому факту СУ проводит проверку, которая взята на контроль руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. По результатам будет принято процессуальное решение.

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    Автор: Алексей Громов
    #челябинск #происшествие #ск
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