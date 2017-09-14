В Челябинской области месяц ищут многодетную мать

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Челябинская область, 14 сентября. Правоохранительные органы Челябинской области обращаются за содействием в розыске 32-летней многодетной матери из Троицка.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, Наталья Юшкевич ушла из дома еще 12 августа и с тех пор о судьбе матери троих детей ничего не известно. Поиски пропавшей идут по всему региону.

В момент исчезновения женщина была одета в лосины темного цвета, темную футболку, темные балетки. Приметы пропавшей: рост 160-165 см., худощавого телосложения, на вид около 30 лет, длинные темные волосы, карие глаза.

В МВД пот Челябинской области просят всех, кто располагает хоть какой-то информацией, сообщить ее по телефонам: 02, 8 (35163) 2-76-12 или 8-951-808-59-93.

