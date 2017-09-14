Самые интересные проекты по благоустройству выбрали на Южном Урале

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Челябинская область, 14 сентября. Школьники Южного Урала благодаря проекту «Измени свой город к лучшему» выбрали самые интересные проекту по благоустройству.

Как сообщает 31 канал, в Кыштыме благодаря программе был обустроен школьный стадион, на котором удалось соорудить детскую площадку, турники и три спортивных поля.

Социальный проект «Измени свой город к лучшему» запустила одна из компаний, в рамках которого школьникам из населенных пунктов Карабаш, Коркино, Кыштым, Варна, Томино и Карталы предложили разработать планы по усовершенствованию городов.

В частности, только на модернизацию школьной площадки Кыштыма получили от меценатов грант в 250 тысяч рублей. При этом лучшие проекты выбрали во всех вышеперечисленных городах.