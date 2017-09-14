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Самые интересные проекты по благоустройству выбрали на Южном Урале
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    Самые интересные проекты по благоустройству выбрали на Южном Урале

    5:15  14 Сентября 2017
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    Самые интересные проекты по благоустройству выбрали на Южном Урале

    Челябинская область, 14 сентября. Школьники Южного Урала благодаря проекту «Измени свой город к лучшему» выбрали самые интересные проекту по благоустройству.

    Как сообщает 31 канал, в Кыштыме благодаря программе был обустроен школьный стадион, на котором удалось соорудить детскую площадку, турники и три спортивных поля.

    Социальный проект «Измени свой город к лучшему» запустила одна из компаний, в рамках которого школьникам из населенных пунктов Карабаш, Коркино, Кыштым, Варна, Томино и Карталы предложили разработать планы по усовершенствованию городов.

    В частности, только на модернизацию школьной площадки Кыштыма получили от меценатов грант в 250 тысяч рублей. При этом лучшие проекты выбрали во всех вышеперечисленных городах.

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    Автор: Константин Терехов
    #челябинская область #благоустройство
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