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В Челябинской области из-за неосторожного совета бабушки собака напала на внучку
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    В Челябинской области из-за неосторожного совета бабушки собака напала на внучку

    5:05  14 Сентября 2017
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    В Челябинской области из-за неосторожного совета бабушки собака напала на внучку

    Челябинская область, 14 сентября. В Миассе из-за неосторожного совета бабушки собака напала на ее внучку и покусала девочку.

    Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент имел место быть еще в июне текущего года. Пострадавшая девочка вместе с бабушкой пасла около дома гусят, когда к ним подошел мальчик с собакой.

    В какой-то момент пес стал кидаться на птиц, на что бабушка, не придумав ничего лучше, сказала внучке, чтобы та отогнала собаку, кидая в нее камнями, что и спровоцировало животное на агрессию. Пес напал на девочку и укусил ее на правую ногу в районе колена, в итоге несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу. 

    На днях состоялся суд по факту нападения животного на ребенка, который обязал хозяина собаки выплатить семье пострадавшей 15 тысяч рублей. Примечательно, что мама девочки просила за причиненный моральный ущерб сумму в размере 150 тысяч.

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    Автор: Константин Терехов
    #суд #челябинская область
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