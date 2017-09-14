В Челябинской области из-за неосторожного совета бабушки собака напала на внучку

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Челябинская область, 14 сентября. В Миассе из-за неосторожного совета бабушки собака напала на ее внучку и покусала девочку.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент имел место быть еще в июне текущего года. Пострадавшая девочка вместе с бабушкой пасла около дома гусят, когда к ним подошел мальчик с собакой.

В какой-то момент пес стал кидаться на птиц, на что бабушка, не придумав ничего лучше, сказала внучке, чтобы та отогнала собаку, кидая в нее камнями, что и спровоцировало животное на агрессию. Пес напал на девочку и укусил ее на правую ногу в районе колена, в итоге несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.

На днях состоялся суд по факту нападения животного на ребенка, который обязал хозяина собаки выплатить семье пострадавшей 15 тысяч рублей. Примечательно, что мама девочки просила за причиненный моральный ущерб сумму в размере 150 тысяч.