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Ученики в челябинских школах получат халяльное, кошерное и вегетарианское меню
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    Ученики в челябинских школах получат халяльное, кошерное и вегетарианское меню

    5:23  14 Сентября 2017
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    Ученики в челябинских школах получат халяльное, кошерное и вегетарианское меню

    Челябинск, 14 сентября. Челябинские школьники в скором времени смогут выбрать халяльное, кошерное или вегетарианские меню.

    Сообщается, что в Челябинске после реконструкции заработал комбинат социального питания, обеспечивающий горячим питанием школы и детские сады города.

    Отмечается, что кроме первых и вторых блюд, салатов, закусок и десертов, на комбинате пекут различные хлебобулочные изделия.Ученики в челябинских школах получат халяльное, кошерное и вегетарианское меню

    В настоящее время специалисты комбината социального питания составляют три дополнительных меню: мусульманское, вегетарианское и кошерное.

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    Автор: Ирина Новикова
    #челябинск #школа #меню
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