Ученики в челябинских школах получат халяльное, кошерное и вегетарианское меню

В Избранное

Челябинск, 14 сентября. Челябинские школьники в скором времени смогут выбрать халяльное, кошерное или вегетарианские меню.

Сообщается, что в Челябинске после реконструкции заработал комбинат социального питания, обеспечивающий горячим питанием школы и детские сады города.

Отмечается, что кроме первых и вторых блюд, салатов, закусок и десертов, на комбинате пекут различные хлебобулочные изделия.

В настоящее время специалисты комбината социального питания составляют три дополнительных меню: мусульманское, вегетарианское и кошерное.