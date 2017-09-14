Ученики в челябинских школах получат халяльное, кошерное и вегетарианское меню
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Челябинск, 14 сентября. Челябинские школьники в скором времени смогут выбрать халяльное, кошерное или вегетарианские меню.
Сообщается, что в Челябинске после реконструкции заработал комбинат социального питания, обеспечивающий горячим питанием школы и детские сады города.
Отмечается, что кроме первых и вторых блюд, салатов, закусок и десертов, на комбинате пекут различные хлебобулочные изделия.
В настоящее время специалисты комбината социального питания составляют три дополнительных меню: мусульманское, вегетарианское и кошерное.