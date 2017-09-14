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Женщина обворовывала квартиры в Челябинске, входя в доверие к детям
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    Женщина обворовывала квартиры в Челябинске, входя в доверие к детям

    4:53  14 Сентября 2017
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    Женщина обворовывала квартиры в Челябинске, входя в доверие к детям

    Челябинск, 14 сентября. Полицейские задержали женщину, которая входя в доверие к детям, обворовывала квартиры.

    Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 50-летнюю местную жительницу, которая выбрала весьма оригинальный способ зарабатывать на жизнь, подозревают в более чем 10 преступных эпизодах.

    Полицейские пояснили, что, как правило, женщина выбирала детей от 8 до 10 лет, подходила к ним на улице, входила в доверие и, попадая в квартиры, похищала золотые изделия и деньги.

    В МВД в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статье «кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
     

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    Автор: Константин Терехов
    #кража #челябинск
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