Женщина обворовывала квартиры в Челябинске, входя в доверие к детям

В Избранное

Челябинск, 14 сентября. Полицейские задержали женщину, которая входя в доверие к детям, обворовывала квартиры.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 50-летнюю местную жительницу, которая выбрала весьма оригинальный способ зарабатывать на жизнь, подозревают в более чем 10 преступных эпизодах.

Полицейские пояснили, что, как правило, женщина выбирала детей от 8 до 10 лет, подходила к ним на улице, входила в доверие и, попадая в квартиры, похищала золотые изделия и деньги.

В МВД в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статье «кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

