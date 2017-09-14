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Житель Златоуста, угнавший тепловоз, получил три года условно
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    Житель Златоуста, угнавший тепловоз, получил три года условно

    5:02  14 Сентября 2017
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    Житель Златоуста, угнавший тепловоз, получил три года условно

    Златоуст, 14 сентября. Пресс-служба Челябинского областного суда сообщила, что житель Златоуста Денс Субботин получил три года условного лишения свободы и штраф за угон тепловоза.

    Согласно данным следствия, Субботин, работавший помощником машиниста, в мае прошлого года во время смены угнал тепловоз с территории депо, после чего остановил состав и начал перекачивать топливо. В этот момент его задержали сотрудники транспортной полиции.

    Сообщается, что материальный ущерб ОАО «РЖД» составил около 103 тысяч рублей.

    Суд признал Субботина виновным и приговорил к трем годам условного лишения свободы и штрафу в 40 тысяч рублей.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в городе Златоуст Челябинской области 12-летний мальчик тяжело ранил ножом своего отца.

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    Автор: Ирина Новикова
    #златоуст #условный срок #угон тепловоза
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