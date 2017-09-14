Житель Златоуста, угнавший тепловоз, получил три года условно

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Златоуст, 14 сентября. Пресс-служба Челябинского областного суда сообщила, что житель Златоуста Денс Субботин получил три года условного лишения свободы и штраф за угон тепловоза.

Согласно данным следствия, Субботин, работавший помощником машиниста, в мае прошлого года во время смены угнал тепловоз с территории депо, после чего остановил состав и начал перекачивать топливо. В этот момент его задержали сотрудники транспортной полиции.

Сообщается, что материальный ущерб ОАО «РЖД» составил около 103 тысяч рублей.

Суд признал Субботина виновным и приговорил к трем годам условного лишения свободы и штрафу в 40 тысяч рублей.

Ранее Газета.ру сообщала, что в городе Златоуст Челябинской области 12-летний мальчик тяжело ранил ножом своего отца.