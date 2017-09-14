Социальный эксперимент «Я — не один» провели в Челябинске

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Челябинск, 14 сентября. Жители Челябинска, сами того не зная, стали героями ролика о помощи детям-сиротам «Я — не один».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, акция прошла в одном из самых популярных городских торговых центров, где была смонтирована инсталляция в виде фразы «Я один».

Любопытные горожане останавливались около нее, чтобы понять смысл написанного, а чуть позже появлялись дети, которые держали в руках частицу «не». Все происходящее снималось на скрытую камеру.