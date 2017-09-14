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Социальный эксперимент «Я — не один» провели в Челябинске
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    Социальный эксперимент «Я — не один» провели в Челябинске

    4:40  14 Сентября 2017
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    Социальный эксперимент «Я — не один» провели в Челябинске

    Челябинск, 14 сентября. Жители Челябинска, сами того не зная, стали героями ролика о помощи детям-сиротам «Я — не один».

    Как сообщает пресс-служба краевого правительства, акция прошла в одном из самых популярных городских торговых центров, где была смонтирована инсталляция в виде фразы «Я один».

    Любопытные горожане останавливались около нее, чтобы понять смысл написанного, а чуть позже появлялись дети, которые держали в руках частицу «не». Все происходящее снималось на скрытую камеру.

    «Мы стремились показать этим проектом, что помочь ребенку гораздо проще, чем мы думаем. Раскрыть эту идею мы решили через простую метафору — призыв ребенка о помощи в такой простой задаче, как установка недостающих букв в надпись», — пояснил руководитель студии Ruvision Алексей Левин.

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    Автор: Константин Терехов
    #челябинск #сирота
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