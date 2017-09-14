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Ремонт трамвайных путей до конца сентября ограничит движение в центре Челябинска
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    Ремонт трамвайных путей до конца сентября ограничит движение в центре Челябинска

    3:21  14 Сентября 2017
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    Ремонт трамвайных путей до конца сентября ограничит движение в центре ЧелябинскаЧелябинск, 14 сентября. Пресс-служба городской администрации Челябинска сообщила, что в связи с ремонтом трамвайных путей, до 30 сентября будет ограничено движение по улице Труда.

    Сообщается, что ограничение движения начало действовать с 22 часов 13 сентября. Под ограничение попал участок улицы Труда от Красноармейской до Цвиллинга.

    Отмечается, что ремонт также повлияет на движение общественного транспорта. Так, до 28 сентября включительно трамвай №5 будет идти по улице Карла Маркса.Ремонт трамвайных путей до конца сентября ограничит движение в центре Челябинска

    В администрации обратились к автомобилистам с просьбой заранее прорабатывать маршрут поездки в данном районе.

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    Автор: Ирина Новикова
    #челябинск #ограничение движения
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