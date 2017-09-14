Ремонт трамвайных путей до конца сентября ограничит движение в центре Челябинска

В Избранное

Челябинск, 14 сентября. Пресс-служба городской администрации Челябинска сообщила, что в связи с ремонтом трамвайных путей, до 30 сентября будет ограничено движение по улице Труда.

Сообщается, что ограничение движения начало действовать с 22 часов 13 сентября. Под ограничение попал участок улицы Труда от Красноармейской до Цвиллинга.

Отмечается, что ремонт также повлияет на движение общественного транспорта. Так, до 28 сентября включительно трамвай №5 будет идти по улице Карла Маркса.

В администрации обратились к автомобилистам с просьбой заранее прорабатывать маршрут поездки в данном районе.