Жителям Челябинска пообещали потрясающий праздник на кубке по водному поло

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Челябинск, 14 сентября. Челябинская область полностью готова к проведению международного кубка по водному поло среди женских команд. С таким заявлением выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Это – наиболее яркое спортивное событие в регионе в текущем году. Кубок проходит под эгидой саммитов ШОС и БРИКС, которые могут пройти в Челябинске в 2020 году, и подготовка к нему велась на соответствующем уровне», – заявил Дубровский, добавив, что жителей и гостей региона ждет «потрясающий праздник».

Напомним, что Международный Кубок губернатора по водному поло будет проходить в Челябинской области с 25 по 30 сентября. В нем примут участие шесть команд – из Казахстана, Узбекистана, Китая, Хорватии и России, а также златоустовская команда «Динамо-Уралочка».