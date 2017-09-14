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Жителям Челябинска пообещали потрясающий праздник на кубке по водному поло
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    Жителям Челябинска пообещали потрясающий праздник на кубке по водному поло

    2:17  14 Сентября 2017
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    Жителям Челябинска пообещали потрясающий праздник на кубке по водному поло

    Челябинск, 14 сентября. Челябинская область полностью готова к проведению международного кубка по водному поло среди женских команд. С таким заявлением выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

    «Это – наиболее яркое спортивное событие в регионе в текущем году. Кубок проходит под эгидой саммитов ШОС и БРИКС, которые могут пройти в Челябинске в 2020 году, и подготовка к нему велась на соответствующем уровне»,  – заявил Дубровский, добавив, что жителей и гостей региона ждет «потрясающий праздник».

    Напомним, что Международный Кубок губернатора по водному поло будет проходить в Челябинской области с 25 по 30 сентября. В нем примут участие шесть команд – из Казахстана, Узбекистана, Китая, Хорватии и России, а также златоустовская команда «Динамо-Уралочка».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #челябинск #дубровский #водное поло
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