Челябинская спортшкола лишилась всех тренажеров из-за программы оптимизации

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Челябинск, 14 сентября. Из челябинской спортшколы «Атлет» вывезли все тренажеры. Как сообщает директор школы Сергей Цикунков, подобная ситуация возникла из-за оптимизации спортивных школ, инициированной городскими властями.

Инвестор, которому принадлежали тренажеры, вывез их все, оставив в спортивном зале лишь голые стены. Возникшая ситуация поставила под угрозу срыва тренировочный процесс юных бодибилдеров, которым необходимо вести подготовку к соревнованиям.

«Инвестор узнал, что наши помещения будут переданы в КУИЗО, а затем в оперативное управление «Спортивному городу» и отказался сотрудничать с новой организацией, потому что она не вызвала доверия», – приводит слова Цикункова «Газета.ru».

Напомним, что муниципальный клуб «Атлет-Лёвушка» был открыт в феврале 2017 года. Уникальные тренажеры для юных атлетов от 3 до 12 лет были специально закуплены для подготовки юных бодибилдеров.