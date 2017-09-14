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Четыре месторождения выставлены на торги в Челябинской области
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    Четыре месторождения выставлены на торги в Челябинской области

    2:00  14 Сентября 2017
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    Четыре месторождения выставлены на торги в Челябинской области

    Челябинск, 14 сентября. Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области выставило на торги четыре месторождения.

    Сообщается, что на аукцион выставлены Балластный карьер, Беловское месторождение строительного камня, Карауловский участок доломитов и Южно-Султановский второй участок облицовочного камня.Четыре месторождения выставлены на торги в Челябинской области

    Отмечается, что Балластный карьер – участок песчано-гравийной смеси в Нязепетровском районе — выставлен на торги впервые. По остальным месторождениям торги не состоялись из-за неправильного оформления документов и недопуска к участию в них некоторых потенциальных покупателей.

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    Автор: Ирина Новикова
    #челябинская область #торги #месторождение
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