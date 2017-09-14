Четыре месторождения выставлены на торги в Челябинской области

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Челябинск, 14 сентября. Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области выставило на торги четыре месторождения.

Сообщается, что на аукцион выставлены Балластный карьер, Беловское месторождение строительного камня, Карауловский участок доломитов и Южно-Султановский второй участок облицовочного камня.

Отмечается, что Балластный карьер – участок песчано-гравийной смеси в Нязепетровском районе — выставлен на торги впервые. По остальным месторождениям торги не состоялись из-за неправильного оформления документов и недопуска к участию в них некоторых потенциальных покупателей.