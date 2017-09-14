Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии
Экономика
Автомобильный бум: в Челябинске возник дефицит Lada, Kia и Renault
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобильный бум: в Челябинске возник дефицит Lada, Kia и Renault

    1:46  14 Сентября 2017
    110

    Автомобильный бум: в Челябинске возник дефицит Lada, Kia и Renault

    Челябинск, 14 сентября. На Южном Урале возник дефицит ряда моделей автомобилей из-за высокого покупательского спроса, заявил президент Ассоциации автомобильных дилеров Челябинской области Александр Рулевский.

    По мнению Рулевского, дефицит возник из-за отложенного спроса двух прошлых лет и большой потребности в личном транспорте жителей новых микрорайонов. Впервые с 2014 года авторынок в регионе пошел на подъем. По прогнозам Рулевского, при сохранении темпов продаж к концу 2017 года рынок получит прирост в 20%.

    Как сообщил «Коммерсанту» коммерческий директор группы компаний «Сатурн» Александр Мещеряков, автомобильные бренды, представленные в Челябинске: Lada и Renault, «были очень осторожны в прогнозах, рост не закладывали». По его словам, одними из наиболее дефицитных моделей на рынке являются обновленный Kia Rio и Lada Vesta. 

    Автомобильный бум: в Челябинске возник дефицит Lada, Kia и Renault

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #челябинск #автомобили
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017 877

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3446

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2732

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        22324

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3614
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        19:55   13 Сентября 2017
        292
        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21   13 Сентября 2017
        877
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        8163
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        387