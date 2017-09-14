Автомобильный бум: в Челябинске возник дефицит Lada, Kia и Renault

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Челябинск, 14 сентября. На Южном Урале возник дефицит ряда моделей автомобилей из-за высокого покупательского спроса, заявил президент Ассоциации автомобильных дилеров Челябинской области Александр Рулевский.

По мнению Рулевского, дефицит возник из-за отложенного спроса двух прошлых лет и большой потребности в личном транспорте жителей новых микрорайонов. Впервые с 2014 года авторынок в регионе пошел на подъем. По прогнозам Рулевского, при сохранении темпов продаж к концу 2017 года рынок получит прирост в 20%.

Как сообщил «Коммерсанту» коммерческий директор группы компаний «Сатурн» Александр Мещеряков, автомобильные бренды, представленные в Челябинске: Lada и Renault, «были очень осторожны в прогнозах, рост не закладывали». По его словам, одними из наиболее дефицитных моделей на рынке являются обновленный Kia Rio и Lada Vesta.