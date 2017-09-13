Глава Челябинской области призвал помочь в трудоустройстве инвалидов

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Челябинск, 13 сентября. Более 50 тысяч инвалидов не могут найти работу в Челябинской области из-за стереотипов работодателей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сейчас в регионе проживает около 68 тысяч трудоспособных инвалидов, однако только 22,4% из них трудоустроено. Среди инвалидов много молодых людей, которые вынуждены сидеть без работы.

По словам начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, главные проблемы в трудоустройстве этой группы населения — отсутствие обучения людей среднего и старшего возраста.

«Во многом нужно желание самих инвалидов получать востребованные профессиональные компетенции», — заявил глава Челябинской области Борис Дубровский. Он также подчеркнул необходимость преодоления стереотипов работодателей о профессиональной пригодности инвалидов.

Дубровский призвал активнее использовать меры господдержки в обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Он также поручил организовать дополнительное трудоустройство инвалидов.