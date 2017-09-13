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Общество
Глава Челябинской области призвал помочь в трудоустройстве инвалидов
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    Глава Челябинской области призвал помочь в трудоустройстве инвалидов

    15:29  13 Сентября 2017  /обновлено: 15:44  13 Сентября 2017
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    инвалиды

    Челябинск, 13 сентября. Более 50 тысяч инвалидов не могут найти работу в Челябинской области из-за стереотипов работодателей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

    Сейчас в регионе проживает около 68 тысяч трудоспособных инвалидов, однако только 22,4% из них трудоустроено. Среди инвалидов много молодых людей, которые вынуждены сидеть без работы.

    По словам начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, главные проблемы в трудоустройстве этой группы населения — отсутствие обучения людей среднего и старшего возраста.

    «Во многом нужно желание самих инвалидов получать востребованные профессиональные компетенции», — заявил глава Челябинской области Борис Дубровский. Он также подчеркнул необходимость преодоления стереотипов работодателей о профессиональной пригодности инвалидов.

    Дубровский призвал активнее использовать меры господдержки в обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Он также поручил организовать дополнительное трудоустройство инвалидов.

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    Автор: Алексей Громов
    #инвалид #трудоустройство
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