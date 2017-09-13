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Общество
Минздрав рассказал о состоянии юных футболистов, пострадавших в ДТП в Челябинске
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    Минздрав рассказал о состоянии юных футболистов, пострадавших в ДТП в Челябинске

    10:22  13 Сентября 2017
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    Минздрав уточнил состояние юных футболистов, пострадавших в ДТП в Челябинске

    Челябинск, 13 сентября. Одного ребенка из 13 пострадавших в ДТП с микроавтобусом госпитализировали, сейчас он находится в Челябинской областной детской клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

    По данным ведомства госпитализация потребовалась только одному пострадавшему. У подростка диагностировали перелом свода черепа, его состояние медики оценивают как среднее. Другим участникам серьезной аварии госпитализация не потребовалась. 

    «Остальные пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

    Напомним, авария с участием детской футбольной команды из Златоуста случилась на Троицком тракте 12 сентября. По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал дистанцию и врезался в попутный микроавтобус. Как передает URA.RU, прокурор Челябинской области Александр Кондратьев распорядился провести проверку по факту ДТП.

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    Автор: Борис Любимов
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