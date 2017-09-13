Губернатор Дубровский дал три дня для подготовки к зиме в Челябинской области

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Челябинск, 13 сентября. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился до 15 сентября завершить все проверки отопительных систем в регионе.

Главе региона доложили, что готовность Южного Урала к зиме равна 97%. Из 815 котельных в субъекте только 737 готовы к началу отопительного сезона.

Дубровский подчеркнул, что в ближайшее время все объекты должны завершить подготовительные работы.

Как пишет Газета.ru, губернатор добавил, что в случае дальнейшего снижения температуры нужно быть готовыми начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу.