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Губернатор Дубровский дал три дня для подготовки к зиме в Челябинской области
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    Губернатор Дубровский дал три дня для подготовки к зиме в Челябинской области

    7:27  13 Сентября 2017
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    Губернатор Дубровский дал три дня для подготовки к зиме в Челябинской области

    Челябинск, 13 сентября. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился до 15 сентября завершить все проверки отопительных систем в регионе.

    Главе региона доложили, что готовность Южного Урала к зиме равна 97%. Из 815 котельных в субъекте только 737 готовы к началу отопительного сезона.

    Дубровский подчеркнул, что в ближайшее время все объекты должны завершить подготовительные работы.

    Как пишет Газета.ru, губернатор добавил, что в случае дальнейшего снижения температуры нужно быть готовыми начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу.

    Губернатор Дубровский дал три дня для подготовки к зиме в Челябинской области

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    Автор: Алия Садыкова
    #челябинск #отопление #дубровский
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