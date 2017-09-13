Жители Южного Урала задолжали за коммунальные услуги 12 миллиардов

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Челябинск, 13 сентября. Предприятия ЖКХ Челябинской области должны за топливно-энергетические ресурсы почти 2 млрд 253 млн рублей. Основная причина такой задолженности — неплатежи населения за коммунальные услуги.

Об этом министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин доложил губернатору Борису Дубровскому в ходе заседания правительства, сообщает издание «Губерния - Южный Урал».

Население Южного Урала задолжало предприятиям ЖКХ за коммунальные услуги почти 12 млрд рублей. У компаний, в свою очередь, растут долги за топливно-энергетические ресурсы. На сегодняшний день, сумма составляет почти 2 млрд 253 млн рублей, что на 1,9 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.