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Жители Южного Урала задолжали за коммунальные услуги 12 миллиардов
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    Жители Южного Урала задолжали за коммунальные услуги 12 миллиардов

    7:49  13 Сентября 2017
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    Жители Южного Урала задолжали за коммунальные услуги 12 миллиардов

    Челябинск, 13 сентября. Предприятия ЖКХ Челябинской области должны за топливно-энергетические ресурсы почти 2 млрд 253 млн рублей. Основная причина такой задолженности — неплатежи населения за коммунальные услуги.

    Об этом министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин доложил губернатору Борису Дубровскому в ходе заседания правительства, сообщает издание «Губерния - Южный Урал».

    Население Южного Урала задолжало предприятиям ЖКХ за коммунальные услуги почти 12 млрд рублей. У компаний, в свою очередь, растут долги за топливно-энергетические ресурсы. На сегодняшний день, сумма составляет почти 2 млрд 253 млн рублей, что на 1,9 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.

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    Автор: Рина Брусникина
    #жкх #челябинск #долги
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