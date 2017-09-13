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Доступными для инвалидов станут 11 спортивных объектов в Челябинской области
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    Доступными для инвалидов станут 11 спортивных объектов в Челябинской области

    7:07  13 Сентября 2017
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    Доступными для инвалидов станут 11 спортивных объектов в Челябинской области

    Челябинск, 13 сентября. К 2020 года доступными для инвалидов сделают 11 объектов физкультуры и спорта в Челябинской области. Об этом на совещании при губернаторе заявил глава регионального минспорта Леонид Одер.

    Министр отметил, что в рамках программы «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптированы пять спортивных объектов в Челябинске, Верхнеуральске и Миассе. Вскоре доступными для инвалидов станут еще два объекта в столице региона и Южноуральске. Всего до 2020 года безбарьерную среду создадут в 11 учреждениях спорта и физкультуры.

    Напомним, ранее стало известно, что Росстандарт утвердил ГОСТ для услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода. Стандарт вступит в силу 1 января 2018 года, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #челябинск #спорт #инвалиды
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