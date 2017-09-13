Мужчину без одной фаланги пальца разыскивают два месяца в Магнитогорске

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Магнитогорск, 13 сентября. Житель Магнитогорска 34 лет ушел два месяца назад из дома и не вернулся.

По данным правоохранительных органов Челябинской области, мужчина ушел из жилого дома в Ленинском районе Магнитогорска.

Волонтеры ведут поиски. Отмечается, что пропавший роста в 170 сантиметров, у него среднее телосложение, черные короткие волосы, отсутствует первая фаланга пальца на левой руке.

Также слева под подбородком имеется шишка размером 2 на 3 сантиметра.

Он был одет в черную футболку, трико черного цвета и синие кеды с белыми шнурками.