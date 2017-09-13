Суд оставил приговор челябинским «кислотным маньякам» без изменения

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Челябинск, 13 сентября. Челябинский областной суд оставил без изменения приговор банде «кислотных маньяков».

Как сообщает региональная прокуратура, главарь банды Игорь Самбулов получил девять лет колонии, его подельник Хамраев – восемь лет, третий фигурант дела Нематов отделался сроком в колонии-поселении.

От действий преступников в октябре-ноябре 2015 года пострадали три человека – бывшая сожительница главаря банды, а также ее сын со своей девушкой. Все пострадавшие получили ожоги и были госпитализированы.