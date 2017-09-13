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Происшествия
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Суд оставил приговор челябинским «кислотным маньякам» без изменения
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    Суд оставил приговор челябинским «кислотным маньякам» без изменения

    6:44  13 Сентября 2017
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    Суд оставил приговор челябинским «кислотным маньякам» без изменения

    Челябинск, 13 сентября. Челябинский областной суд оставил без изменения приговор банде «кислотных маньяков».

    Как сообщает региональная прокуратура, главарь банды Игорь Самбулов получил девять лет колонии, его подельник Хамраев – восемь лет, третий фигурант дела Нематов отделался сроком в колонии-поселении.

    От действий преступников в октябре-ноябре 2015 года пострадали три человека – бывшая сожительница главаря банды, а также ее сын со своей девушкой. Все пострадавшие получили ожоги и были госпитализированы.

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    Автор: Константин Терехов
    #суд #челябинск
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