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Суд в Челябинске отправил в колонию банду, угонявшую дорогие иномарки
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    Суд в Челябинске отправил в колонию банду, угонявшую дорогие иномарки

    6:39  13 Сентября 2017
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    Суд в Челябинске отправил в колонию банду, угонявшую дорогие иномарки

    Челябинск, 13 сентября. Калининский районный суд Челябинска огласил приговор членам преступной группы, угонявшим с помощью новых технических средств дорогие иномарки.

    Как рассказали в правоохранительных органах региона, трое местных жителей орудовали на территории Челябинска и области с декабря 2014 года по июль 2015 года.

    Они похищали дорогие Toyota, Lexus и Land Rover. Краденые машины попадали в гараж, где преступники меняли их внешний вид. Затем машины сбывали по поддельным документам.

    Преступная группа использовала для своих угонов новую технику, так называемую «Длинную руку»  или «Удочку». Устройство может считывать сигнал метки с расстояния 4,5-5 метров. Также они использовали приемник-ретранслятор полученного сигнала.

    Суд признал подельников виновными в совершении девяти преступлений. Им назначено наказание на срок от 9,5 до 11 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима.

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    Автор: Алексей Громов
    #челябинск
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