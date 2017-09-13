Полицейские в Челябинске ищут жертв уличного грабителя

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Челябинск, 13 сентября. В столице Южного Урала полицейские задержали подозреваемого в хищении женской сумки. Теперь стражи порядка ищут его возможных жертв.

В августе 2017 года у дома по улице Машиностроителей двое злоумышленников похитили у 33-летней жительницы Челябинска сумку. Причиненный в результате хищения ущерб составил более 66 000 рублей, сообщает «Урал-пресс-информ».

О преступлении потерпевшая сообщила в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» по подозрению в совершении этого преступления задержали 26-летнего мужчину.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полицейские Челябинска полагают, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории столицы Южного Урала.