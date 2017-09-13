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Серийному грабителю пенсионеров из Челябинска дали 18 лет колонии
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    Серийному грабителю пенсионеров из Челябинска дали 18 лет колонии

    2:18  13 Сентября 2017
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    Серийному грабителю пенсионеров из Челябинска дали 18 лет колонии

    Челябинск, 13 сентября. По решению суда серийный грабитель пенсионеров из Челябинска Александр Кадыров отправится в колонию строгого режима на 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба челябинской областной прокуратуры.

    За семь ограблений пожилых мужчин осужден ранее трижды судимый 41-летний Александр Кадыров. С февраля по март 2017 года он выслеживал своих жертв у магазинов, заходил вслед за ними в подъезды, где наносил удары, забирал мобильные телефоны, деньги и личные вещи. От полученных в ходе подобного нападения травм скончался 80-летний мужчина.

    Суд признал Кадырова виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима.

    Напомним, ранее стало известно о задержании подозреваемых в избиении и ограблении сотрудника следственных органов в Челябинске. Нападение произошло рано утром после празднования дня города, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #ограбление #пенсионеры #челябинск
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