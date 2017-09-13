Жителя Челябинской области приговорили к общественным работам за убийство собаки

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Челябинск, 13 сентября. Суд города Куса, расположенного в Челябинской области, вынес вердикт по делу 35-летнего мужчины, задушившего собаку шнурком. Обвиняемый был приговорен к 280 часам обязательных работ.

Согласно материалам дела, мужчина, действуя садистскими методами, задушил бездомное животное шнурком. Он накинул шнур на шею животному, довел его до мусорных контейнеров, а затем подвесил собаку на деревянном каркасе, огораживающем контейнеры.

«Он удерживал собаку в подвешенном состоянии на протяжении 10 минут до наступления смерти животного», — заявила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Подсудимый признал свою вину, поэтому был приговорен к 280 часам обязательных работ. Ранее он заявлял, что пошел на убийство собаки, так как она укусила его племянницу.