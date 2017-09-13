Родители челябинских школьников теперь могут смотреть их оценки на портале госуслуг

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Челябинск, 12 сентября. Жителям Челябинской области стала доступна новая опция портала госуслуг – теперь родители могут увидеть на нем школьные оценки своих детей. Электронный дневник стал доступен с 1 сентября этого года. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

По его словам, на портале уже зарегистрированы 1,4 миллиона жителей Челябинской области, которые с начала 2017 года получили 720 тысяч услуг.

«Это уже больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул министр.

Как правило, граждане пользуются порталом, чтобы смотреть информацию о штрафах, налоговых задолженностях и пенсионных начислениях. Однако в этом году на портале появилась новая опция – электронный дневник.