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Происшествия
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Общество
Экстренное антитеррористическое заседание созывают в Челябинске
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    Экстренное антитеррористическое заседание созывают в Челябинске

    23:55  12 Сентября 2017
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    Экстренное антитеррористическое заседание созывают в Челябинске

    Челябинск, 12 сентября. В среду, 13 сентября, в администрации Челябинска пройдет внеплановое заседание антитеррористической комиссии из-за прокатившейся по городу волны эвакуаций, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

    «Руководством ГУ МВД России по Челябинской области принято решение о проведении внеочередных совещаний антитеррористической комиссии в городах Челябинск, Копейск и Магнитогорск», — говорится в сообщении ведомства.

    В полиции напомнили, что в минувший понедельник с 20.00 до 23.30 в дежурную часть поступили сразу несколько звонков о якобы обнаружении подозрительных предметов на территории более 10 зданий в Челябинске и Копейске.

    Более 200 стражей порядка привлекались к проверке сообщений. Тысячи людей были эвакуированы из зданий торговых и развлекательных центров. Как сообщала «Газета.ру», никаких опасных предметов при этом найдено не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Экстренное антитеррористическое заседание созывают в Челябинске

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    Автор: Олеся Волкова
    #челябинск #антитеррор #эвакуация
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