В школах Челябинска возродят уроки вождения

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Челябинск, 12 сентября. Власти Челябинска решили возродить уроки вождения автомобиля для учеников общеобразовательных школ. Подготовку будут начинать в 16 лет, но права выдавать только в 18.

В нескольких школах в рамках пилотного проекта обучение вождению уже проводится. Теоретические знания ученики получают непосредственно на занятиях в школе. Практика проходит в автошколе. При этом до автодрома учеников доставляет специализированный автобус.

Как сообщила местному телеканалу «Южный Урал» директор СОШ №6 Челябинска Галина Ахметова, ученикам также придется освоить основы безопасности жизни и медицинскую подготовку. Программа рассчитана на 196 часов.

Открыть классы подготовки водителей с начала учебного года пожелали более 30 образовательных учреждения.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в ГИБДД прогнозируют увеличение количества смертельных ДТП на дорогах России в 2018 году: такие данные содержатся в новой программе по снижению аварийности, представленной на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движении.