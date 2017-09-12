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В школах Челябинска возродят уроки вождения
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    В школах Челябинска возродят уроки вождения

    23:40  12 Сентября 2017
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    В школах Челябинска возродят уроки вождения

    Челябинск, 12 сентября. Власти Челябинска решили возродить уроки вождения автомобиля для учеников общеобразовательных школ. Подготовку будут начинать в 16 лет, но права выдавать только в 18.

    В нескольких школах в рамках пилотного проекта обучение вождению уже проводится. Теоретические знания ученики получают непосредственно на занятиях в школе. Практика проходит в автошколе. При этом до автодрома учеников доставляет специализированный автобус. 

    Как сообщила местному телеканалу «Южный Урал» директор СОШ №6 Челябинска Галина Ахметова, ученикам также придется освоить основы безопасности жизни и медицинскую подготовку. Программа рассчитана на 196 часов. 

    Открыть классы подготовки водителей с начала учебного года пожелали более 30 образовательных учреждения. 

    В школах Челябинска возродят уроки вождения

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что в ГИБДД прогнозируют увеличение количества смертельных ДТП на дорогах России в 2018 году: такие данные содержатся в новой программе по снижению аварийности, представленной на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движении. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #челябинск #образование
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