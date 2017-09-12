Фура врезалась в автобус с футбольной командой в Челябинске, есть пострадавшие

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Челябинск, 12 сентября. На Троицком тракте в Челябинске произошло ДТП – 12 сентября попал в аварию с детской футбольной командой из Злотоуста, сообщил мэр города Вячеслав Жилин.

В автобус с футболистами из Златоуста врезался грузовик МАЗ, который, согласно предварительным данным, не выдержал дистанцию и ударился во впереди идущее транспортное средство. ДТП произошло около двух часов дня у поворота на Смолино.

По словам мэра Златоуста Вячеслава Жилина, в автобусе находились 17 ребят, двое получили ушибы. Пострадавших подростков срочно госпитализировали в больницу, остальные отправились в Челябинск. Футбольный матч отменен не был, правоохранительные органы проводят проверку, пишет Ura.ru