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Трехлетнюю девочку на Урале бросили замерзать на улице в одной майке и плавках
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    Трехлетнюю девочку на Урале бросили замерзать на улице в одной майке и плавках

    10:19  12 Сентября 2017
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    Трехлетнюю девочку на Урале бросили замерзать на улице в одной майке и плавках

    Челябинск, 13 сентября. Правоохранительные органы Южноуральска разыскивают родителей трехлетней девочки, оставленной на улице в одной майке и плавках.

    В ночь на 12 сентября в Челябинской области прохожие обнаружили на улице Космонавтов раздетого ребенка. Очевидцы обратились в полицию, трехлетнюю девочку госпитализировали в местную больницу, поскольку температура воздуха была близка к нулю и она переохладилась. Оставленный без присмотра ребенок был одет в желтую майку и белые плавки, в розовых ботинках. Стражи порядка Южноуральска разыскивают родных девочки, пишет Ura.ru

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    Автор: Ирина Селезнева
    #чп #челябинск
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