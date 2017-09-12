Трехлетнюю девочку на Урале бросили замерзать на улице в одной майке и плавках

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Челябинск, 13 сентября. Правоохранительные органы Южноуральска разыскивают родителей трехлетней девочки, оставленной на улице в одной майке и плавках.

В ночь на 12 сентября в Челябинской области прохожие обнаружили на улице Космонавтов раздетого ребенка. Очевидцы обратились в полицию, трехлетнюю девочку госпитализировали в местную больницу, поскольку температура воздуха была близка к нулю и она переохладилась. Оставленный без присмотра ребенок был одет в желтую майку и белые плавки, в розовых ботинках. Стражи порядка Южноуральска разыскивают родных девочки, пишет Ura.ru