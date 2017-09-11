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Челябинск накрыло волной эвакуаций: полиция проверила 10 зданий
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    Челябинск накрыло волной эвакуаций: полиция проверила 10 зданий

    23:30  11 Сентября 2017
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    Челябинск накрыло волной эвакуаций: полиция проверила 10 зданий

    Челябинск, 11 сентября. Количество инфраструктурных объектов Челябинска и его города-спутника Копейска, откуда эвакуировали людей из-за звонков о подозрительных предметах, выросло до десяти. 

    Ранее региональное управление МВД РФ сообщило, что в полицию «поступила информация о нахождении подозрительных предметах в ряде торгово-развлекательных комплексах Челябинска». Несколько торговых центров были эвакуированы, а стражи порядка начали поиск звонивших. Проверку полицейские проводили вместе с сотрудниками Росгвардии и ФСБ.

    Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, к вечеру число зданий, откуда эвакуировали людей, возросло до десяти. Это гостиницы, торгово-развлекательные комплексы, развлекательные комплексы, сообщает ТАСС.

     

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    Автор: Олеся Волкова
    #челябинск
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