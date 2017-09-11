Мастера спорта по кикбоксингу расстреляли из дробовика в Челябинске

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Челябинск, 11 сентября. Мастера спорта международного класса по кикбоксингу Рамиля Джамиева застрелили из дробовика в Челябинске. Огонь на поражение неизвестный преступник открыл возле дома спортсмена, смертельно ранив мужчину, злоумышленник скрылся.

По данным РЕН ТВ, пострадавший с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, врачи боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетны. Через несколько часов Джамиев умер на операционном столе.

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 26-летний Элданиз Б. Он объявлен в розыск.