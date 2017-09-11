Отец двоих детей устроил кровавую резню в подъезде дома в Челябинске

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Челябинск, 11 сентября. В подъезде одного из домов Челябинска 45-летний мужчина зарезал двух молодых людей. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

По словам очевидца случившегося, вечером 10 сентября у магазина в микрорайоне Чурилово случился конфликт между двумя юношами и пьяным покупателем. Предполагаемый злоумышленник направился следом за парнями и сопровождавшей их девушкой и бросился на них с ножом в подъезде.

На крики девушки вышли соседи с собакой и увидели двух молодых людей, лежащих на полу в крови. Мужчина с ножом вышел из подъезда и попался на глаза сотруднику ЧОПа.

«ЧОПовец попросил у нас помощи, — рассказал URA.RU очевидец событий Александр. — Мужик двигался вперед, навстречу ему шла семья с маленьким ребенком. Мы крикнули им, что это убийца и надо бежать. Семья спряталась в своей машине, а мы окружили втроем преступника. ЧОПовец достал пистолет. Мужик подумал и отдал нож».

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. По словам местных жителей, у предполагаемого убийцы двое детей. Соседи не могут понять, как он пошел на такой шаг.