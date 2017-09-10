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Силовики задержали несколько десятков человек в челябинском ресторане
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    Силовики задержали несколько десятков человек в челябинском ресторане

    4:25  10 Сентября 2017
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    Силовики задержали несколько десятков человек в челябинском ресторанеЧелябинск, 10 сентября. Сотрудники силовых ведомств провели задержание около 30 человек, находившихся в ресторане «Бакинский дворик» в Металлургическом районе Челябинска.

    Сообщается, что спецоперация на Хлебозаводской улице была проведена 9 сентября. Отмечается, что большинство задержанных являются иностранными гражданами.

    Задержанные были доставлены в отдел полиции, где они будут проверены на предмет соблюдения ими миграционного законодательства.

    В пресс-службе ГУ МВД пояснили, что сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные мероприятия. О результатах будет сообщено позднее.

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    Автор: Ирина Новикова
    #челябинск #задержание #ресторан
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