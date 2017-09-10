Зэк из челябинской тюрьмы, пообещав жениться, выманил деньги у жительницы Миасса

В Избранное

Миасс, 10 сентября. Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила, что мошенник, отбывающий наказание в исправительной колонии, выманил у жительницы Миасса крупную сумму денег, пообещав жениться на ней.

Согласно данным правоохранителей, 37-летняя женщина в Интернете познакомилась с мужчиной, который пообещал ей жениться. Злоумышленник под различными предлогами выманивал у нее деньги, в целом, ему удалось получить около 52 тысяч рублей.

Личность подозреваемого была установлена, им оказался 26-летний заключенный одной из исправительных колоний Челябинской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.