Жительница Челябинска потеряла ногу в ДТП под Нижневартовском

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Нижневартовск, 10 сентября. Жительница Челябинской области Татьяна Лафина потеряла ногу в столкновении пассажирского поезда с грузовиком под Нижневартовском.

Сообщается, что женщина также получила серьезные травмы головы, она находится в очень тяжелом состоянии.

Всего в ДТП пострадали 16 человек, из них четверо детей. Серьезные травмы получили еще несколько взрослых и один ребенок.

В момент столкновения в поезде находились 260 человек.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. По предварительным данным, с рельсов сошла вагонная тележка одного вагона.