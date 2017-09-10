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Жительница Челябинска потеряла ногу в ДТП под Нижневартовском
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    Жительница Челябинска потеряла ногу в ДТП под Нижневартовском

    3:04  10 Сентября 2017  /обновлено: 3:04  10 Сентября 2017
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    Жительница Челябинска потеряла ногу в ДТП под НижневартовскомНижневартовск, 10 сентября. Жительница Челябинской области Татьяна Лафина потеряла ногу в столкновении пассажирского поезда с грузовиком под Нижневартовском.

    Сообщается, что женщина также получила серьезные травмы головы, она находится в очень тяжелом состоянии.

    Всего в ДТП пострадали 16 человек, из них четверо детей. Серьезные травмы получили еще несколько взрослых и один ребенок.

    В момент столкновения в поезде находились 260 человек.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. По предварительным данным, с рельсов сошла вагонная тележка одного вагона.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #челябинск #хмао
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