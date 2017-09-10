В Ленинском районе Челябинска закроют движение до конца сентября

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Челябинск, 10 сентября. Пресс-служба администрации Челябинска сообщила, что в связи с ремонтом водопроводной камеры с 11 по 29 сентября будет закрыто движение транспорта в Ленинском районе города.

Сообщается, что введенные ограничения затронут улицу Гончаренко в юго-восточном направлении на пересечении с улицей Гагарина.

Помимо этого, движение будет закрыто на улице Фрунзе на пересечении с улицей Гагарина.

Жителей и гостей Челябинска попросили брать в расчет данные изменения при планировании поездок по городу.