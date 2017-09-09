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Злостного неплательщика алиментов в Чебаркуле вычислили через соцсети
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    Злостного неплательщика алиментов в Чебаркуле вычислили через соцсети

    1:30  9 Сентября 2017
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    Злостного неплательщика алиментов в Чебаркуле вычислили через соцсети

    Челябинск, 9 сентября. В городе Чебаркуле Челябинской области приставы через соцсети разыскали мужчину, задолжавшего десятки тысяч по алиментам для трех своих дочерей от двух разных женщин.

    Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, 30-летний местный житель «задолжал» алименты на содержание трех дочерей. При чем ранее судимый за убийство мужчина сбежал от двух женщин. Младшая дочка первой и дочка второй из бывших спутниц родились практически в один месяц 2012 года. 

    Первое время «папа» работал и перечислял алименты. Но в феврале 2017 года «старшая» жена обратилась к приставам с заявлением о просрочке платежей. Выяснилось, что мужчина уволился с работы, а его задолжность по алиментам составила 111 тыс. рублей. 

    Злостного неплательщика алиментов в Чебаркуле вычислили через соцсети

    Деньги вовремя он не выплатил, за что суд приговорил его к общественным работам. Судебные приставы дали должнику два месяца для погашения долга и трудоустройства, чтобы избежать уголовного преследования, но мужчина вновь пропал. 

    Найти должника долго не удавалось. Позднее приставы прошлись по соцсетям. На странице значилось, что он «состоит в отношениях» с некой Юлией. Приставы выяснили ее адрес, где и нашли пропавшего «папу». 

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что легендарный защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос может оказаться в тюрьме из-за просроченных платежей по алиментам. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #челябинск #алименты #преступления
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