Челябинская прокуратура пытается «воскресить» объявленного мертвым инвалида

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Челябинск, 9 сентября. Прокуратура Челябинска пытается через суд доказать, что местный житель, признанный мертвым еще в 2008 году, на самом деле жив.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, к ним обратился руководитель московского Центра социальной адаптации при психоневрологическом интернате №5 с просьбой встать на защиту мужчины, оказавшегося в необычной ситуации.

В московском Центре соцадаптации с 2006 года находится житель Челябинска. Документов с собой у него не было. Мужчина является инвалидом с поражением центральной нервной системы и нарушением психоэмоциональной сферы. Рассказать врачам кто он и откуда не смог. Позднее его личность установили по отпечаткам пальцев.

Выяснилось, что решением Металлургического районного суда Челябинска в 2008 году он объявлен умершим. Было подписано свидетельство о смерти, и мужчину выписали из квартиры, где он раньше жил.

Прокуроры обратились в суд с требованием отменить решение об объявлении инвалида умершим.