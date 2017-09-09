Карантин по бешенству объявили в Челябинске
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Челябинск, 9 сентября. Карантин по бешенству объявлен на территории гаражно-строительного кооператива «Творческий» в Челябинске. Решение утверждено региональным правительством.
Отмечается, что вывозить животных за пределы внутригородского округа запрещено. В связи с карантином ветеринарная служба при содействии министерства экологии проведут необходимые профилактические мероприятия.
Следует отметить, что для отмены карантина также необходимо соответствующее решение правительства региона.
Накануне Газета.ru сообщала о массовой эвакуации людей из-за урагана в американском штате Флорида.