Карантин по бешенству объявили в Челябинске

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Челябинск, 9 сентября. Карантин по бешенству объявлен на территории гаражно-строительного кооператива «Творческий» в Челябинске. Решение утверждено региональным правительством.

Отмечается, что вывозить животных за пределы внутригородского округа запрещено. В связи с карантином ветеринарная служба при содействии министерства экологии проведут необходимые профилактические мероприятия.

Следует отметить, что для отмены карантина также необходимо соответствующее решение правительства региона.

Накануне Газета.ru сообщала о массовой эвакуации людей из-за урагана в американском штате Флорида.