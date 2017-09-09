В День города в Челябинске пустят дополнительные автобусы и трамваи

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Челябинск, 9 сентября. В Челябинске в субботу после окончания праздничных мероприятий в честь 281-летия города будет запущен дополнительный общественный транспорт: автобусы, троллейбусы и трамваи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Празднование Дня города завершится праздничным салютом в центре Челябинска. Тем, кто живет далеко от места фейерверка, не придется переживать о том, как добраться ночью домой. Местные власти выпустят на дороги 14 дополнительных трамваев, троллейбусов и автобусов, которые после десяти вечера отвезут челябинцев домой в любой район.

Расписание и остановки общественного транспорта были опубликованы на официальном сайте городской администрации.

Местные власти напоминают, что на время празднования Дня города днем будет ограничено движение общественного транспорта.

В частности с 14.30 до 21.00 будет закрыто движение электротранспорта по улице Тимирязева и Проспекту Ленина. До 22.30 перекроют движение по улице Воровского от улицы Красной до улицы Кирова. Автовокзал ДС «Юность» завершит свою работу в 18.00.

Ранее сообщалось, что охранять покой жителей Челябинска во время праздника будут порядка 1700 стражей порядка.