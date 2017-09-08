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Безопасность челябинцев на Дне города обеспечат более 1700 стражей порядка
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    Безопасность челябинцев на Дне города обеспечат более 1700 стражей порядка

    23:47  8 Сентября 2017
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    Безопасность челябинцев на Дне города обеспечат более 1700 стражей порядка

    Челябинск, 8 сентября. Челябинск готовится отметить 281-ю годовщину со дня образования города. На разных площадках пройдут более 50 различных мероприятий. За безопасностью же отдыхающих будут следить около 1700 сотрудников полиции, Росгвардии и охранных предприятий, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ

    Празднование дня города растянется на три дня. С 8 по 10 сентября в Челябинске запланированы более 50 различных массовых мероприятий. Ожидается, что участие в празднике примут не менее 100 тыс. жителей и гостей города.

    «Все места с массовым пребыванием граждан проверены на предмет обнаружения посторонних предметов. В охране общественного порядка и обеспечении безопасности планируется задействовать около 1700 сотрудников», — говорится в сообщении регионального Главка.

    Безопасность челябинцев на Дне города обеспечат более 1700 стражей порядка

    Полицейские в эти дни будут работать в круглосуточном режиме, в каждом районном отделе организуют дополнительные следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования.

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    Автор: Олеся Волкова
    #мвд #челябинск #полиция
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