Отсутствие синего скотча парализовало работу почты Челябинска и Мурманска

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Челябинск, 8 сентября. Работа почты Челябинска и Мурманска была парализована из-за отсутствия синего скотча с фирменным логотипом, без которого отправлять посылки запрещено.

«Это скотч логотипный, без него отправка ценных писем или посылок невозможна. Мы же зависим от Главпочтамта, мы не может работать, когда нечем работать», – обрисовала ситуацию оператор Елена Бойко.

Как передает РЕН ТВ, особый скотч доставляют только из Москвы, однако отделения почты в Челябинске и Мурманске ждут партию клейкой ленты почти неделю. Восстановить почтовую связь пообещали к воскресенью.