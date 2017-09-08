Росавиация грозит лишить выпускников Челябинского летного училища пилотских свидетельств

В Избранное

Челябинск, 8 сентября. Продолжается конфликт между Челябинским летным училищем гражданской авиации (бывший ЧелАвиа) и Федеральным агентством воздушного транспорта. Росавиация утверждает, что училище второй год работает без сертификата, само же ЧЛУГА говорит о наличии лицензии министерства образования, которой вполне достаточно.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Росавиация теперь угрожает лишением пилотских свидетельств всех выпускников училища за последние пять лет – а это более 300 человек. Агентство не устраивает программа обучения.

В этом году 32 выпускника училища не получили летные свидетельства и сейчас не могут работать по специальности. Но в ближайшее время и остальным выпускникам грозит лишение документов, а, следовательно, и потеря рабочего места. До конфликта, начавшегося в прошлом году, выпускники этого учебного учреждения были на хорошем счету – они работают в крупных авиакомпаниях, как «Аэрофлот» и «Урал», а также летных подразделениях МВД и ФСБ. В случае, если Росавиация приведет свои угрозы в действие, у авиакомпаний и силовых ведомств возникнут проблемы – в стране наблюдается жесткий дефицит пилотов.

Причиной конфликта Росавиации и училища источник в Федеральном агентстве воздушного транспорта называет стоимость обучения. ЧЛУГА установило цены на обучение на порядок меньше, чем в государственных училищах гражданской авиации – чуть больше двух миллионов. При этом дает максимальный налет часов, исключив из программы обучения все предметы, которые пилотам не нужны, такие как обществознание. Зато уделяется большое внимание профильным предметам.