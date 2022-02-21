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Пенсионерка из Челябинска организовала фан-клуб группы BTS

Общество
Пенсионерка из Челябинска организовала фан-клуб группы BTS
Prt Scr youtube.com  /  HYBE LABELS

Челябинск, 21 февраля. Жительница Челябинска Лидия Максимова создала местный фан-клуб группы BTS. Своей любовью к корейской музыке она заразила подруг.

Максимова раньше работала во Дворце культуры и школе искусств, но позже переквалифицировалась в менеджера. По словам пенсионерки, некоторые коллеги знают о ее увлечении BTS.

«Я подругам не рассказывала, поначалу стеснялась даже, думала, скажут, мол, что-то тут не то с психикой. А сейчас нормально, все приветствуют, кое-кто уже подсаживается на это дело, скажу я вам», — поделилась она с порталом 74.ru.

Лидия, как настоящая фанатка, носит толстовки с бойз-бендом и делает маникюр с лицами кумиров. Увлечение музыкой BTS помогло ей пережить смерть сына, который несколько лет назад скончался от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, что солисту BTS Чимину сделали операцию. В больнице у артиста также выявили коронавирус.

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челябинск bts фанатки
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