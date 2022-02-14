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Челябинский зоопарк рассказал о своих самых влюбленных обитателях

Общество
Челябинский зоопарк рассказал о своих самых влюбленных обитателях
pixabay.com  /  IMAGE-WS

Челябинск, 14 февраля. Несколько хвостатых пар живут в челябинском зоопарке. Сотрудники провели тематическую экскурсию в честь Дня всех влюбленных, рассказав истории любви своих подопечных.

Одной из ярких пар, обитающих в зоопарке, оказались выдры Ваня и Маня. Невесту для самца привезли из Пермского зоопарка, но любовь между ними возникла не сразу. Сначала Маня показала характер, переставив миски в вольере, а затем даже выгнав Ваню из его домика. Но того ничто не смутило, и сейчас они постоянно играют вместе, хотя серьезных отношений у них пока не предвидится.

В челябинском зоопарке также проживает колоритная парочка яков. Семья Лаврентия и Илоны уже давно стала не только счастливой, но и многодетной, а их детеныши отправились на постоянное место проживания в разные зоопарки страны. Но сейчас яки занимаются воспитанием сына, которого назвали Султаном.

Челябинский зоопарк рассказал о своих самых влюбленных обитателях
pixabay.com / R_Winkelmann

Еще одной влюбленной парой, которой может похвастаться зоосад, стали белые медведи Алтын и Айриша. Между животными сложились теплые отношения, они нередко проводят время вместе, но продолжать род пока почему-то не планируют.

Самой прогрессивной в зоопарке является семья рысей Пятнышки и Персея, которые вовсю ломают стереотипы. Так, несмотря на повадки кошачьих, которые обычно мало участвуют в воспитании потомства, Персей показал себя заботливым отцом. Поэтому у Пятнышки теперь есть время и на себя, например, чтобы когти почесать или просто поваляться.

Зоопарк в Красноярске тем временем провел чаепитие, организованное для лосей и зубров. Животных напоили травяным чаем, который помогает им согреться в морозы.

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