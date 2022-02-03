Жители Челябинска нарисовали мандалу из снега в поддержку спортсменов на Олимпиаде

Челябинск, 3 февраля. Снежная мандала появилась на льду реки Миасс в центре Челябинска. Рисунок создали в поддержку спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Изображение по площади занимает почти 3000 квадратных метров. Авторами мандалы являются граффитист Владислав Одегов и боксеры из спортивного клуба «Урал». Рисунок создали, чтобы поддержать спортсменов на Олимпиаде в Пекине. В центре мандалы изображена голова тигра как символ 2022 года. Также авторы нарисовали китайский и российский флаги, иероглифы и олимпийские кольца. Кроме того, на снегу красуется новый девиз игр: «Быстрее. Выше. Сильнее. Вместе».

«Сложности в таких проектах проявляются комплексом из погодных условий, низкой температуры, приличных физических нагрузок и расчетом на пространственное мышление с минимумом инструментария. А также отсутствия права на ошибку, так как ориентирована работа на наблюдателя с высоты птичьего полета», — рассказал Одегов изданию «74.ru».

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин также пожелал удачи спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде.