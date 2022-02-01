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Единственную белку-летягу в России сфотографировали посетители нацпарка «Таганай»

Общество
Единственную белку-летягу в России сфотографировали посетители нацпарка «Таганай»
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Златоуст, 1 февраля. Белка-летяга, занесенная в Красную книгу Челябинской области, показалась посетителям национального парка «Таганай». Очевидцы необычного события смогли даже запечатлеть редкое животное.

Маленький зверек обычно ведет ночной образ жизни, поэтому увидеть его днем практически невозможно. Еще реже он появляется на людях зимой, так как в холодное время года белка-летяга греется в гнездах, передает 31tv.ru.

«Летяга относится к подсемейству летяговых, и в национальном парке это единственный его представитель, как и в России», — сообщили в пресс-службе парка «Таганай».

Запечатлеть зверька удалось сидящим на дереве рябины. На снимках белка-летяга с серой шубкой срывает красные ягоды с ветки.

Житель Новосибирска ранее снял на камеру манула Зеленогорска, живущего в местном зоопарке. На кадрах животное зевает, после чего ставит передние лапы себе на хвост, чтобы не замерзнуть.

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