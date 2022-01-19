Челябинские пожарные спасли жизнь замерзающему щенку алабая

Челябинск, 19 января. Спасатели нашли потерявшегося щенка и вернули его домой. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники дежурного караула заметили бегающее неподалеку от пожарной части животное ночью 18 января. Щенка занесли внутрь, накормили и положили рядом с батареей. После этого спасатели начали искать его хозяев через социальные сети.

«Если бы они не нашлись, то щенка пристроили к кому-нибудь из сотрудников, ведь оставлять малыша на улице было нельзя», — отметил и.о. заместителя начальника 42-й пожарно-спасательной части Данила Кошечкин.

К счастью, владельцы алабая нашлись в этот же день. С их слов, щенок ночью выбрался из дома на улицу и убежал.

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