Пролежавшего пять часов в снегу мужчину спасли полицейские в Челябинской области

Челябинск, 15 января. Правоохранители спасли жителя Чебаркуля, который пять часов пролежал в сугробе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее 53-летний сын не вернулся домой после празднования дня рождения его сестры в кафе. При этом мужчина не отвечал на телефонные звонки.

Стражи правопорядка опросили родственников пропавшего и приступили к поисковой операции. Спустя час гражданина нашли в 600 метрах от ресторана. Как выяснилось, он не стал вызывать такси и решил вернуться пешком, а по дороге упал в снег и не смог подняться. Пострадавшего с признаками переохлаждения доставили в больницу. Специалисты диагностировали у него небольшое обморожение лица и конечностей. Медики оказали ему необходимую помощь. Правоохранителям была объявлена благодарность.

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